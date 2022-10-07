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Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото)
Як «нові суб'єкти РФ» вписані Херсонська та Запорізька області, а також "ДНР" і "ЛНР"
фото з відкритих джерел

В Конституції РФ з'явились анексовані українські території

У Росії опубліковано текст Конституції РФ із включеними туди анексованими українськими регіонами. Відповідний документ після внесення виправлень з'явився на порталі правової інформації РФ.

Після підписання законів президентом Росії Володимиром Путіним були внесені зміни до першої частини статті 65 Конституції, де перераховуються російські регіони – туди як «нові суб'єкти РФ» вписані Херсонська та Запорізька області, а також "ДНР" і "ЛНР".

Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото) фото 1
Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: Конституція Україна росія анексія

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