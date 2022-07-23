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  4. Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)
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    Політика

    Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)

    У Калузькій області з'явився &laquo;путінмобіль&raquo; - Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)
    У Калузькій області з'явився «путінмобіль»
    фото з російських ЗМІ

    У Калузькій області з’явився рейсовий автобус із портретами Володимира Путіна

    Російські чиновники у Калузі вирішили підняти патріотичний настрій у жителів міста і області популяризацією хазяїна Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє видання ZN.

    Один із рейсових автобусів, який їздить за маршрутом Калуга-Воротинськ, обклеїли портретами президента Росії.

    Крім того, міська управа Калуги запропонувала відповідним чином вдосконалити ще й тролейбуси. Зокрема, на ці транспортні засоби планують наклеїти букви V і Z, які використовуються на своїй військові техніці російські окупанти, що вдерлися на територію України 24 лютого поточного року.

    Крім нанесення цих літер, калузька влада хоче зафарбувати тролейбуси у колір хакі, аби збільшити схожість із військовою технікою окупантів, що активно знищується зараз на українських теренах.

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    Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)
    Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)
    Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)

    Нагадаємо, «бандермобілі» ще на початку російсько-української війни вигадав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Він 26 лютого заявив, нібито «мали місце зіткнення з пересувними групами націоналістів із бандерівців, які використовували легкові автомобілі та вантажівки, де встановлювали ударні засоби за принципом «джихадмобілів», лише там їх зараз називають «бандермобілями».

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни представили свою відповідь український «бандеромобіль» (фото)