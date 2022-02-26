Прессекретар Путіна побачив в українців «бандермобілі»

Українських вояків Пєсков назвав «націоналістами» та «бандерівцями»

Українські вояки використовують «бандермобілі» під час бойових дій, встановлюючи на машини ударні засоби. Таку заяву зробив прессекретар президента країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському каналу RT.

При цьому українських вояків він назвав «націоналістами» та «бандерівцями».

«Мали місце зіткнення з пересувними групами націоналістів із бандерівців, які використовували легкові автомобілі та вантажівки, де встановлювали ударні засоби за принципом «джихадмобілів», лише там їх зараз називають «бандермобілями», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков уже насмішив увесь світ, заявивши, що Росія ніколи не нападала першою.

Пєсков заявив, що після величезної кількості конфліктів у Росії не хочуть навіть вимовляти слово «війна».

Раніше Росія поширила фейк, що Україна нібито відмовляється від переговорів. Натомість українська сторона запевняє, що готова говорити, однак лише на своїх умовах.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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