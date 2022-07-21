Зеленський відповів на фейк про «реанімацію» і потролив Путіна (відео)

Український президент нагадав, що «44 роки – це не 70»

Президент України Володимир Зеленський відповів на фейк ворожих хакерів, які заявили з ефіру української радіостанції нібито про важкий стан здоров’я українського президента. Відповідне відеозвернення Зеленський оприлюднив у своєму Instagram.

Зеленський запевнив, що почувається чудово та натякнув, що росіянам варто більше хвилюватися про здоров’я свого уже немолодого президента.

«Бажаю здоров’я! Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться у лікарні, точніше – у реанімації, через вій важкий стан здоров’я. Так ось, знаходжуся я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не почував. І погана новина для всіх, хто запускає такі фейки, – я не один, нас 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, 44 – це не 70», – сказав український президент.

Додамо, що у жовтні цього року російському диктаторові Володимиру Путіну виповниться 70 років.

Нагадаємо, раніше хакери зламали ефір українських радіостанцій та запустили у фейк нібито про хворобу президента України Володимира Зеленського. З ефіру радіостанцій заявили, що Володимир Зеленський нібито перебуває у реанімації у тяжкому стані, тому тимчасово обов’язки президента виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомила раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, у першому півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.

Із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

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