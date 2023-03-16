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Розвідка пояснила, які стосунки у Путіна та Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, які стосунки у Путіна та Пригожина
Пригожин познайомився з Путіним e 90-х роках минулого століття
фото: з відкритих джерел

Пригожина блокують в інформаційному просторі РФ

Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин все ще перебуває в найближчому оточенні диктатора Володимира Путіна і зберігає свій вплив на ситуацію на фронті. Про це повідомив представник української розвідки Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

За словами розвідника, конфлікт Пригожина з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим назрівав ще з літа 2022 року, коли він пообіцяв швидко захопити Бахмут, але так і не зробив цього й досі.

«Коли пішла різка критика Герасимова та Шойгу, то кульмінацією стало призначення Герасимова командувачем. Конфлікт перейшов у медійну площину, Пригожина блокують в інформаційному просторі, він перестав підтримувати військову підтримку, яка була за Суровікіна», – сказав Скібіцький.

Представник розвідки зазначив, що одночасно Пригожин все ще наближений до Путіна. «Він вхожий до Кремля і вирішує ті питання, які необхідні Путіну в Україні, Африці та Сирії. Він тримається і зберігає вплив», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.

Також уже неодноразово підтверджувалося, що між Пригожиним та керівництвом міноборони РФ відбувається затяжний конфлікт. Євген Пригожин розуміє, що його зливають, але він готовий повоювати, адже мітинг – це найстрашніше, що уявляє собі Кремль. А масовий мітинг – це просто катастрофа для них. Вадим Денисенко стверджує, що якщо Пригожин хоче продовжувати грати – він має привести на мітинг не менше 10-15 тисяч людей. І тоді російська поліція може реально злякатися.

Теги: катастрофа Міноборони Міноборони РФ поліція Вадим Денисенко Бахмут мітинг конфлікт ПВК Вагнера

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