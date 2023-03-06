Пригожин організовує мітинг проти друга Путіна: чому це добрий знак для України

Керівник ПВК «Вагнер» Пригожин влаштує мітинг проти чинного губернатора Петербурга 8 березня

Керівник «вагнерівців» Євген Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова. Про це повідомили в пресслужбі Пригожина.

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За словами лідера ПВК «Вагнер», він нещодавно повернувся в Санкт-Петербург із Бахмута і виявив, що «по Бахмуту легше їздити, ніж по Санкт-Петербургу». Пригожин заявив, що в Петербурзі треба або всім пересісти на бойові машини, або вигнати губернатора Олександра Беглова, який, за цитатою Пригожина, «совершенно оборзел».

«Невже в нас у Пітері немає жодного не зажрався, не закрався управлінця? Просто ганьба. Боляче дивитися, що народ терпить губернатора, який абсолютно очманів. Будь-який двірник справлятиметься краще за нього. Нам його підсунули, і ми сидимо, майже чотири роки терпимо це свавілля», – заявив Пригожин.

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Саме тому Пригожин влаштує мітинг проти чинного губернатора 8 березня у самому центрі Петербурга. Зазначимо, що Олександр Беглов та Володимир Путін – давні знайомі, і саме через дружбу з Путіним Беглов дослужився до губернатора.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко написав, що істерика Пригожина – добрий знак для України, адже в Росії раніше не було нікого, хто міг би вивести людей на вулицю.

«Якщо коротко і просто: він іде ва-банк. Тепер головних питань є два: скільки людей він виведе і чи буде російська поліція традиційно жорсткою. Якщо йому вдасться в Перербурзі, він зможе маштабувати проект на інші регіони», – зазначив Денисенко.

Уже неодноразово підтверджувалося, що між Пригожиним та керівництвом міноборони РФ відбувається затяжний конфлікт. Євген Пригожин розуміє, що його зливають, але він готовий повоювати, адже мітинг – це найстрашніше, що уявляє собі Кремль. А масовий мітинг – це просто катастрофа для них. Вадим Денисенко стверджує, що якщо Пригожин хоче продовжувати грати – він має привести на мітинг не менше 10-15 тисяч людей. І тоді російська поліція може реально злякатися.

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Денисенко назвав декілька варіантів розвитку подій.

«Варіантів розвитку є аж два: йому (Пригожину – «Главком») вдається і він зразу спробує маштабувати мітинги і справді почне перетворюватися на серйозного політичного гравця. Другий варіант: нічого не вдасться і його зірка почне котитися вниз. Включно з тим, що в нього почнуть відбирати африканські активи. Є правда ще одна опція: мітингу просто не буде», – заявив Денисенко.

У будь-якому з варіантів подій, Україні вигідно, щоб у Росії почався масштабний внутрішній конфлікт. А, за твердженнями Денисенка, чекати залишилось недовго.

Нагадаємо, що нещодавно Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер». Після цього Євген Пригожин в істериці показав гору трупів найманців та заявив, що вони вмирають через «снарядний голод» та нестачу боєприпасів.