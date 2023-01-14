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Сутичка Пригожина та Міноборони РФ: ISW розповів, хто наблизився до Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сутичка Пригожина та Міноборони РФ: ISW розповів, хто наблизився до Путіна
Пригожину потрібна була перемога в Соледарі для зближення з Путіним
фото з відкритих джерел

Аналітики переконані, що Пригожин хоче використати цю «перемогу» у Соледарі як інструмент для торгу

Засновник та куратор ПВК «Вагнера» Євген Пригожин «переміг» у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Пригожин хоче використати цю «перемогу» у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії.

«Згадка Міноборони Росії про сили «Вагнера» у відповідь на суспільний резонанс свідчить про значну «перемогу» Пригожина, яка зміцнить його як вирішального учасника цієї війни», – пишуть експерти.

Пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести президенту РФ Володимиру Путіну, що його сили кращі за звичайну армію.

Водночас Путін може вжити заходів щодо формування лояльних до Міноборони військових блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

Голова ЦВК Олександр Сідакін, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Артем Туровий та «глава» «ДНР» Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами.

Високопоставлені путінські союзники вручили групі військкорів, у тому числі Олександру Сладкову та журналісту, який працює на Wargonzo, офіційну подячну грамоту, підписану секретарем Генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрієм Турчаком.

«Ця остання подія у низці зусиль Кремля щодо розвитку зв'язків з обраними військовими блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж», – зазначають в ISW.

Сутичка Пригожина та Міноборони РФ: ISW розповів, хто наблизився до Путіна фото 1

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Початкова заява Міноборони, в якій група "Вагнера" не згадувалась, викликала значну негативну реакцію в російському інформаційному просторі, змусивши Шойгу визнати участь найманців.

  • Пригожин, ймовірно, прагне використати перемогу у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії.

  • Путін, ймовірно, вживає заходів щодо формування лояльної до Міноборони військових групи блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

  • Високопоставлені українські офіційні особи продовжують прогнозувати активізацію операцій навесні 2023 року та малоймовірність настання Росії з Білорусі.

  • Реакція на росіян, які втекли за кордон, ризикує ще більше розколоти Кремль та ультранаціоналістичну провоєнну спільноту.

  • Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін наказав російській окупаційній владі депортувати українських дітей до Росії відповідно до схем переселення за медичними показаннями.

  • Російські сили проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, тоді як українські сили, як повідомляється, продовжували контрнаступні операції в районі Кремінної.

  • Російські війська продовжували наступальні дії у районі Соледара, Бахмута, Авдіївки.

  • Українська розвідка повідомила, що російські сили прагнуть довести чисельність особового складу до двох мільйонів до невстановленої дати.

  • Атаки українських партизанів продовжують відвертати російські ресурси від лінії фронту до тилових районів на окупованих територіях.

Раніше Олексій Данілов пояснив, чому Шойгу та Герасимов перетворяться в міжнародних терористів.

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Теги: Україна росія Міноборони РФ ПВК Вагнера війна

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