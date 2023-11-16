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Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для Росії
Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу для російського диктатора Путіна
фото ілюстративне

Координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Швейцарія заявила про приєднання до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України. Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії.

«Участь Швейцарії в цій основній групі доповнює її підтримку національних і міжнародних зусиль щодо судового переслідування та судового розгляду всіх міжнародних злочинів, скоєних в Україні. Швейцарія твердо переконана, що агресія (Росії – «Главком») проти України не повинна залишитися безкарною», – зазначили в зовнішньополітичному відомстві Швейцарії.

Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу на зустрічі у Берліні 16 листопада, де країну представляв посол Франц Перес, голова Директорату міжнародного публічного права у швейцарському МЗС.

На переконання міністерства, Міжнародний кримінальний суд (МКС) має повноваження переслідувати та судити військові злочини та злочини проти людяності, які були скоєні в Україні, проте він не має юрисдикції щодо «злочину агресії» у російсько-українській війні, оскільки ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

На додаток до підтримки створення спецтрибуналу для РФ, Швейцарія прагнутиме до перегляду Римського статуту, щоб полегшити юрисдикцію МКС щодо розгляду «злочину агресії» в усіх контекстах, йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, координаційна група з 38 країн розглядає варіант створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також модель трибуналу на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Інтернаціоналізований трибунал може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет. Водночас створенню трибуналу через ООН може завадити позиція низки країн.

Теги: Швейцарія путін росія трибунал

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