На Заході нема прогресу у створенні трибуналу для Путіна – Кулеба

Україна проти того, що може бути трибунал без Путіна на лаві підсудних

Україна наполягає на створенні міжнародного суду, схожого на Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив країни Заходу за відсутність прогресу у створенні трибуналу для судового переслідування російських лідерів і в питанні повернення заморожених активів РФ. На його думку, ситуація у своєрідному глухому куті, пише AFP.

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«На жаль, ми перебуваємо у своєрідному глухому куті з обох питань, тому що у нас є розбіжності з першого питання, а по другому явно бракує політичної волі», - сказав Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що група G7 «твердо стоїть» на позиціях створення трибуналу, заснованого на українському законодавстві. Однак це не дозволить позбавити імунітету президента Росії Володимир Путіна та інших топ-чиновників РФ.

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«Неможливо пояснити українцям, що у нас може бути трибунал без Путіна на лаві підсудних», - наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Замість цього українські чиновники наполягають на створенні міжнародного суду, схожого на Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни. Влада також наполягає на поверненні російських активів в Україну, щоб допомогти у відновленні країни.

«Через півтора року я все ще чую від Європи та Америки: ми працюємо над цим. Бракує волі, щоб дійти до логічного завершення. Тож ми маємо це змінити», - підсумував Кулеба.

До слова, спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.