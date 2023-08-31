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Банкова окреслила три варіанти створення спецтрибуналу для РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Банкова окреслила три варіанти створення спецтрибуналу для РФ
фото з відкритих джерел

Однією опцією розглядалася можливість створення трибуналу в іншій міжнародній авторитетно визнаній юрисдикції, включаючи Нідерланди

Особлива група для координації розробляє механізми для притягнення Російської Федерації до відповідальності за агресивні дії проти України, і зараз розглядає три варіанти створення такого трибуналу. Про це повідомив заступник глави Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов в ефірі телемарафону.

По-перше, розглядається можливість створення трибуналу за рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Андрій Смирнов зазначив, що Україна наполягає на цій моделі, оскільки вона вважає її ключовою та пріоритетною.

«Такий всеосяжний механізм дійсно надав би цьому трибуналу максимальну легітимність, і шлях виконання рішень трибуналу після засудження конкретних посадовців агресора міг би бути набагато коротший», - заявив заступник глави Офісу президента з питань судів.

Другий варіант схожий на модель Нюрнберзького трибуналу. В цьому випадку Україна має вийти із декларацією у формі міжнародного договору про створення трибуналу, який буде відкритий для підписання та ратифікації країнами цивілізованого світу.

Однак представник звернув увагу на те, що цей процес тривалий, і на цей час про створення такої моделі є підписи лише чотирьох країн.

Третім варіантом є гібридна модель, що поєднує в собі різні аспекти. Відповідно до цієї моделі, трибунал спершу буде створено як складова частина судової системи України. Для цього будуть необхідні зміни до Конституції, що в режимі воєнного стану зробити не можна.

Як відзначив Смирнов, створення такого трибуналу як частини судової системи України «приведе або містить великий ризик того, що злочин агресії фактично опуститься до рівня конфлікту між двома країнами», що є неприпустимим, позаяк його наслідки «сьогодні відчутні для всіх, і не тільки в Україні».

Заступник голови ОП додав, що Україна виступає проти гібридної моделі створення спеціалізованого трибуналу.

Смирнов наголосив на тому, що також розглядалася інша можливість - створення трибуналу в міжнародній юрисдикції, що має авторитетне визнання, включаючи Нідерланди. У цьому випадку, навіть при такому підході, Україна планує відстоювати рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй для підтримки цього трибуналу.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року. Про це Смирнов заявив журналістам у Києві в кулуарах міжнародної конференції «Міжнародний трибунал за злочин агресії проти України»

Як відомо, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Зазначимо, у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

До слова, спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.

Теги: Нідерланди розслідування Україна модель злочин трибунал Андрій Смирнов

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