Помер екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу Володимир Василенко

Василенко залишив світ у віці 86 років

Сьогодні, 9 жовтня, помер заслужений юрист Володимир Василенко. Про це повідомила його донька Леся Василенко у Facebook.

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Український правознавець-міжнародник, експосол, доктор юридичних наук, професор залишив світ у віці 86 років.

Володимир Василенко разом з донькою Лесею фото: Леся Василенко

Володимир Василенко народився в Києві, 16 січня 1937-го року.

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Вищу освіту Володимир Василенко отримав в Київському нацуніверситеті ім. Шевченка, юрфак якого закінчив у 1959-му році, а аспірантуру за спеціальністю «міжнародне право» – в 1964-му році.

З 1972-го по 1992-й рік Володимир Василенко працював у Міністерстві закордонних справ України в якості наукового консультанта з правових питань.

У 1990-му році саме Володимир Василенко представив найперший проект Декларації про державний суверенітет України і надалі продовжив працювати над створенням остаточного варіанту Декларації. Крім того, в кінці 80-х років Володимир Василенко працював над створенням юридичної фундаменту української економічної незалежності.

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Володимир Василенко фото з соцмереж

У 1992-му році Володимир Василенко зайнявся дипломатією, зайнявши крісло посла в країнах «Бенілюкс», а також виступаючи в якості представника України в Північноатлантичному альянсі і Європейському Союзі.

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З 1998-го по 2002-й рік Василенко був послом України у Великобританії та Ірландії.

У 2001-му році Генасамблея Організації Об'єднаних Націй включила Володимира Василенка до складу міжнародного трибуналу по Югославії. У цьому трибуналі Василенко працював аж до 2005-го року.

З 2006-го по 2010-й рік Володимир Василенко представляв Україну в раді ООН з прав людини.