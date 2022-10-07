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Сьогодні лідери країн ЄС обговорять запровадження обмежень цін на газ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сьогодні лідери країн ЄС обговорять запровадження обмежень цін на газ
ЄС планує запровадити стелю цін на весь імпортований газ
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС намагаються приборкати підвищення вартості на енергоносії, яке може підштовхнути євроблок до рецесії та порушити єдиний ринок Союзу

Лідери Європейського Союзу у п’ятницю, 7 жовтня обговорять, чи обмежувати ціну на газ і якщо так – як це зробити. Про це пише Reuters.

Група з 15 країн ще 25 вересня закликала Єврокомісію запровадити стелю цін на весь імпортований газ. Однак Німеччина, Данія та Нідерланди виступили тоді проти обмеження ціни, стверджуючи, що це завдасть шкоди зусиллям щодо стримування енергетичної кризи в Європі.

Як компромісний варіант міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен запропонувала розглянути «гнучкий ціновий коридор» як можливий захід боротьби зі зростаючими цінами на газ. У свою чергу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про необхідність запровадження цінової стелі лише щодо російського газу.

Раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

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Теги: Європейський союз газ

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