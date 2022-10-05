Путін доручив анексувати Запорізьку АЕС

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС «очолив» колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко

Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Про це йдеться в «указі» Путіна.

Своїм «указом» диктатор доручив російському уряду забезпечити «прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності».

Зазначимо, в «Енергоатомі» заявили, що рішення «Росатому» щодо створення товариства «Експлуатуюча організація ЗАЕС» з юридичною адресою в Москві є нікчемним.

Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі окупантів із військовою технікою.