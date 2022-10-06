Байден не виключає зустрічі з Путіним під час саміту G20

Байден не виключив зустрічі з Путіним під час саміту G20

Однак візити обох президентів на саміт залишаються непідтвердженими

Президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії. Про це повідомляє The Guardian.

«Побачимо», – відповів Джо Байден журналістам, коли його запитали, чи використає він зустріч G20 на Балі як можливість поговорити безпосередньо з Путіним.

Однак візити обох президентів на Балі залишаються непідтвердженими.

У Білому домі заявляють, якщо Путін відвідає G20, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у саміті, навіть якщо Україна не є членом групи.

Президент США Джо Байден на CBS підтвердив, що американці заздалегідь знають про рухи Кремля.

Нагадаємо, сьогодні глава держави звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки. Зокрема, він сказав: якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Тим часом сьогодні через спікерку Ради Федерації країни-терористки Валентину Матвієнко Кремль вчергове попросив про переговори.