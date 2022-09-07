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Соловйов із подряпаним обличчям напав на російських журналістів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соловйов із подряпаним обличчям напав на російських журналістів (відео)
Соловйов нахамив російським журналістам
фото скріншот відео

Соловйов подряпини на обличчі пояснив фразою: «Не ваша собача справа»

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, звідки на його обличчі взялися травми, з якими раніше він з'явився в ефірі передачі «Соловйов Live». У розмові з російськими журналістами він пояснив походження саден і синців фразою «не ваша собача справа».

«Вам взагалі нема чим у житті більше займатися? Не ваша собача справа. Скажіть вашим читачам, щоб дивилися ефіри, там усе гаразд», – заявив телеведучий.

Соловйов з'явився із пошкодженнями на обличчі в ранковому випуску шоу «Соловйов Live» 7 вересня. При цьому до наступного ефіру синяки майже перестали бути помітними.

Раніше путінський пропагандист Соловйов із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері. Соловйов розлютився, коли почув слова про те, що Росія – це фашистська держава, які нібито сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Також пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал.

Теги: пропаганда росія Володимир Соловйов

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