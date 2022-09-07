Соловйов із подряпаним обличчям напав на російських журналістів (відео)

Соловйов подряпини на обличчі пояснив фразою: «Не ваша собача справа»

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов відмовився відповідати на запитання журналістів про те, звідки на його обличчі взялися травми, з якими раніше він з'явився в ефірі передачі «Соловйов Live». У розмові з російськими журналістами він пояснив походження саден і синців фразою «не ваша собача справа».

«Вам взагалі нема чим у житті більше займатися? Не ваша собача справа. Скажіть вашим читачам, щоб дивилися ефіри, там усе гаразд», – заявив телеведучий.

Соловйов з'явився із пошкодженнями на обличчі в ранковому випуску шоу «Соловйов Live» 7 вересня. При цьому до наступного ефіру синяки майже перестали бути помітними.

Раніше путінський пропагандист Соловйов із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері. Соловйов розлютився, коли почув слова про те, що Росія – це фашистська держава, які нібито сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Також пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал.