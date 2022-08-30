Пропагандистка Симоньян розсмішила соцмережі відпочинком серед болота

Маргарита Симоньян поділилася відео із свого відпочинку

Користувачі соцмереж висміяли російську пропагандистку Маргариту Симоньян, яка показала відео зі свого відпочинку на болоті. Відповідне відео вона оприлюднила у своєму Telegram.

Пропагандистка розповіла, що відпочиває у місті Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї Росії. Своїм дописом Симоньян намагалася пожартувати про те, що «санкції не працюють».

«Азов здорової людини. Якщо ваші вихідні на Лазурці не схожі на мої у Приморсько-Ахтарську, навіть не надумайте знімати з мене санкції», – написала вона.

Водночас користувачі соцмереж почали насміхатися з відео Симоньян з-посеред болота, порівнюючи пропагандистку з жабою та п'явкою.

Як відомо, Маргарита Симоньян потрапила у санкційні списки Євросоюзу взимку 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян після загибелі доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна – Дар’ї Дугіної – зізналася, що тепер завжди ходить з охороною. Пропагандистка також заявила, що навесні були спроби замаху на її життя.