Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»

Газифікація російського міста Красноярськ до 2025 року не планується

Росіяни вирішили «налякати» Європу, показавши кадри зі свого негазифікованого міста

У пропагандистському ролику, у якому Росія намагалася показати, як Європа замерзатиме взимку без російського газу, були використані кадри негазифікованого міста Красноярськ у РФ.

Ролик з'явився у мережі увечері 5 вересня. На кадрах «Газпром» нібито відключає Європі газ, після чого показують види європейських міст, прапор Євросоюзу, труби з написом Nord Stream (Північний потік), сонячні батареї та вітряні генератори енергії.

Крім того, видно кадри суворої зими у місті Красноярську. Ролик викликав обурення серед жителів міста, у соцмережах вони назвали це відео «знущанням з красноярців».

«У відео європейців, яким нібито перекривають газ, лякають кадрами зимового Красноярська, міста-мільйонника у Східному Сибіру, яке взагалі ніколи не було газифіковано», – йдеться у повідомленні одного з місцевих Telegram-каналів.

Кліпом поділився у себе в телеграм-каналі заступник губернатора Красноярського краю Сергій Пономаренко. Водночас на офіційних сторінках «Газпрому» цього ролика немає.

Про газифікацію Красноярського краю Росії говорять уже багато років. Але на новій карті програми газифікації Росії 2021-2025 років регіону не було.

Зазначимо, що раніше єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Нагадаємо, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.

2 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту.