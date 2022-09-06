Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»

Надія Клочко
glavcom.ua
Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»
Газифікація російського міста Красноярськ до 2025 року не планується
фото з відкритих джерел

Росіяни вирішили «налякати» Європу, показавши кадри зі свого негазифікованого міста

У пропагандистському ролику, у якому Росія намагалася показати, як Європа замерзатиме взимку без російського газу, були використані кадри негазифікованого міста Красноярськ у РФ.

Ролик з'явився у мережі увечері 5 вересня. На кадрах «Газпром» нібито відключає Європі газ, після чого показують види європейських міст, прапор Євросоюзу, труби з написом Nord Stream (Північний потік), сонячні батареї та вітряні генератори енергії.

Крім того, видно кадри суворої зими у місті Красноярську. Ролик викликав обурення серед жителів міста, у соцмережах вони назвали це відео «знущанням з красноярців».

«У відео європейців, яким нібито перекривають газ, лякають кадрами зимового Красноярська, міста-мільйонника у Східному Сибіру, яке взагалі ніколи не було газифіковано», – йдеться у повідомленні одного з місцевих Telegram-каналів.

Кліпом поділився у себе в телеграм-каналі заступник губернатора Красноярського краю Сергій Пономаренко. Водночас на офіційних сторінках «Газпрому» цього ролика немає.

Про газифікацію Красноярського краю Росії говорять уже багато років. Але на новій карті програми газифікації Росії 2021-2025 років регіону не було.

Зазначимо, що раніше єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Нагадаємо, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

Додамо, 31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу. 

2 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту. 

Читайте також: Європейці, пристебніть паски безпеки! Найгірше попереду
Теги: росія газ Газпром

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще дві жінки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих «керівних посадах»
СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди
2 вересня, 17:44
Пропагандистці Симоньян через санкції закриті кордони країн Євросоюзу
Пропагандистка Симоньян розсмішила соцмережі відпочинком серед болота
30 серпня, 21:19
У мережі звернули увагу на зміну поведінки пропагандистів РФ
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
2 вересня, 17:33

Соціум

Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»
Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»
Із чого складаються новітні ракети РФ: несподівані дані The New York Times
Із чого складаються новітні ракети РФ: несподівані дані The New York Times
Скандал у літаку Відень-Валенсія. Жінка вдарила дитину з України
Скандал у літаку Відень-Валенсія. Жінка вдарила дитину з України
Російський журналіст Сафронов отримав 22 роки тюрми
Російський журналіст Сафронов отримав 22 роки тюрми
У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
У Китаї стався потужний землетрус, десятки загиблих (фото)
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні
«Голод біля дверей». ООН відзначилася скандальною заявою про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
125K
У кількох областях прогриміли вибухи
77K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
51K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
33K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
28K
Боїться за посаду. Шойгу вигадав, чим похвалитися перед Путіним

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту