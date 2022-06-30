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    Політика

    Пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал (відео)

    Відомий медіарупор Кремля Володимир Соловйов вибачився перед Азербайджаном за надання ефіру представнику невизнаного Карабаху&nbsp; - Пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал (відео)
    Відомий медіарупор Кремля Володимир Соловйов вибачився перед Азербайджаном за надання ефіру представнику невизнаного Карабаху 
    фото: скріншот

    Медіапосіпака Кремля змушений був двічі вибачитися перед Азербайджаном

    Відомий російський медіапропагандист Володимир Соловйов запросив у ефір свого проєкту «Повний контакт» представника невизнаного Нагірного Карабаху Давида Бабаяна.

    Посольство Азербайджану в Росії відреагувало на появу Бабаяна у Росії, але російська сторона запевнила, що усі заяви і зустрічі представника невизнаної світом держави є приватними, а Російська Федерація не має до цього жодного відношення.

    Соловйов, який вивів Давида Бабаяна у ефір, змушений був вибачатися за цю «велику політичну помилку» (так сам пропагандист пояснив своє рішення).

    Причому посіпака Кремля зробив це аж двічі. Спочатку він вибачився в інтернет-ефірі свого проєкту…

    …а після цього ще й визнав свою «особисту політичну помилку» в телеефірі федерального каналу «Россия 1».

    Соловйов заявив перед вибаченням, що «повага до суверенітету та територіальної цілісності інших країн – один із головних пріоритетів зовнішньої політики Росії, я особисто з цим повністю згоден».

    Нагадаємо, що нещодавно у ефірі програми Володимира Соловйова гості вихваляли лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, та й сам пропагандист ще рік тому називав його «дуже сміливою людиною».

    Додамо, що сам Соловйов істерично реагував у себе на ефірах на невдачі Росії у війні проти України.

    Так, він нервово прокоментував знищення українськими захисниками крейсера «Москва», а також кричав, вимагаючи скасувати усі переговори (які ішли на той момент) через законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.

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    Теги: росія ЗМІ Азербайджан Нагірний Карабах
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    Пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал (відео)