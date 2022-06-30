Пропагандист Соловйов вляпався у міжнародний скандал (відео)

Медіапосіпака Кремля змушений був двічі вибачитися перед Азербайджаном

Відомий російський медіапропагандист Володимир Соловйов запросив у ефір свого проєкту «Повний контакт» представника невизнаного Нагірного Карабаху Давида Бабаяна.

Посольство Азербайджану в Росії відреагувало на появу Бабаяна у Росії, але російська сторона запевнила, що усі заяви і зустрічі представника невизнаної світом держави є приватними, а Російська Федерація не має до цього жодного відношення.

Соловйов, який вивів Давида Бабаяна у ефір, змушений був вибачатися за цю «велику політичну помилку» (так сам пропагандист пояснив своє рішення).

Причому посіпака Кремля зробив це аж двічі. Спочатку він вибачився в інтернет-ефірі свого проєкту…

…а після цього ще й визнав свою «особисту політичну помилку» в телеефірі федерального каналу «Россия 1».

Соловйов заявив перед вибаченням, що «повага до суверенітету та територіальної цілісності інших країн – один із головних пріоритетів зовнішньої політики Росії, я особисто з цим повністю згоден».

Нагадаємо, що нещодавно у ефірі програми Володимира Соловйова гості вихваляли лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, та й сам пропагандист ще рік тому називав його «дуже сміливою людиною».

Додамо, що сам Соловйов істерично реагував у себе на ефірах на невдачі Росії у війні проти України.

Так, він нервово прокоментував знищення українськими захисниками крейсера «Москва», а також кричав, вимагаючи скасувати усі переговори (які ішли на той момент) через законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.