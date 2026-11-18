Опозиційний Християнсько-демократичний рух (KDH) закликав уряд Словаччини припинити співпрацю з Росією до завершення війни проти України. Причиною критики стало рішення словацької влади продовжити економічне та науково-технічне співробітництво з Москвою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TASR.

Голова KDH Мілан Маєрський, виступив проти подальшого розвитку відносин із Росією, доки вона продовжує повномасштабну війну проти України.

«Ми закликаємо уряд не співпрацювати з Росією, доки вона не припинить цю війну», – заявив Маєрський.

Політик також звернувся до міністрів від партії «Голос – соціальна демократія» із закликом не підтримувати ініціативи щодо поглиблення співробітництва з Москвою.

За словами Маєрського, словацька влада повинна підтверджувати свою позицію щодо російської агресії конкретними рішеннями, а не лише публічними заявами.

«Якщо вони стверджують, що Росія є агресором, то повинні довести це своїми діями, а не лише словами. Той, хто простягає руку агресору, абсолютно нічим не сприяє тому, щоб наша батьківщина стала хоч трохи безпечнішою», – наголосив голова KDH.

Він також зазначив, що західні союзники Словаччини звернули увагу на рішення Братислави розвивати співпрацю з Росією.

Окреме обурення опозиції викликала дата, коли словацький уряд розглянув питання відносин із Москвою. Це відбулося 17 листопада – у День боротьби за свободу та демократію, який пов'язаний із річницею падіння комуністичного режиму в Чехословаччині.

Маєрський розкритикував уряд за обговорення співпраці з державою, яка продовжує війну проти України, саме в день вшанування боротьби проти тоталітарного режиму, що перебував під впливом Москви.

Крім того, Християнсько-демократичний рух вирішив подати до парламенту резолюцію із закликом повернути в Україну дітей, викрадених Росією.

Документ також передбачає засудження позиції депутатів Європейського парламенту від словацьких партій «Курс – соціальна демократія» та «Республіка», які не підтримали відповідну ініціативу.

«У другій частині (резолюції - ред.) міститься засудження депутатів Європарламенту від партій «Курс – соціальна демократія» та «Республіка» та їхня поведінка в Європарламенті, де вони або виступили проти цієї резолюції, або утрималися від голосування», – зазначив Маєрський.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив намір Братислави відновити роботу спільної економічної комісії з Росією. Про відповідні плани стало відомо ще в жовтні, коли словацький уряд одночасно готував міжурядові консультації з Україною.