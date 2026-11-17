Станом на 17 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. За добу дизельне пальне на окремих заправках подешевшало на 1–2 грн за літр, тоді як автогаз в Окко подорожчав на 1 грн – до 64,90 грн за літр. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 88,99 грн за літр, дизельного пального – 102,44 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 99,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 102,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 64,90 грн/л. Ціни на бензин та дизельне пальне залишилися на попередньому рівні. У WOG дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 104,90 грн/л та 107,90 грн/л відповідно. Водночас автогаз коштує 63,50 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 17 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 89,90 99,90 ↓ 102,90 ↓ 97,90 - 61,90 90,90 93,90 104,90 107,90 100,90 - 64,90 ↑ 90,90 93,90 104,90 ↓ 107,90 ↓ 100,90 - 63,50 95,90 98,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 86,90 89,90 99,90 ↓ 101,90 ↓ - 84,90 61,90 ↑ 84,40 ↓ 91,60 ↓ 101,90 105,90 ↓ 99,90 ↓ 83,00 ↓ 62,90 85,94 ↓ - 99,56 ↓ - - - 59,50 ↑

У Socar ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними. Водночас бензин А-95 подорожчав на 4 грн/л – до 95,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 4 грн/л, до 98,90 грн/л.

В «Укрнафті» дизельне пальне подешевшало на 2 грн/л – до 99,90 грн/л, а ДП+ – на 2 грн/л, до 101,90 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 61,90 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 50 коп./л – до 84,40 грн/л, преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 91,60 грн/л. ДП+ подешевшав на 2 грн/л – до 105,90 грн/л, бензин А-100 – на 2 грн/л, до 99,90 грн/л, а А-92 – на 50 коп./л, до 83 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 10 коп./л – до 85,94 грн/л, дизельне пальне – на 88 коп./л, до 99,56 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 5 коп./л – до 59,50 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,50 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 17 жовтня до 17 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз – на 12–19,40 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Окко, де його вартість підвищилася з 45,50 до 64,90 грн/л. У WOG автогаз подорожчав на 12 грн/л, у Socar – на 11 грн/л, а в «Укрнафті» – на 13 грн/л. Звичайне дизельне пальне в більшості мереж подорожчало на 1–2 грн/л, а преміальне – на 1–3 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць переважно подешевшав. В UPG, Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість знизилася на 2 грн/л, у KLO – на 3 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,05 грн/л. Винятком стала мережа Socar, де бензин А-95 подорожчав на 1 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у більшості мереж подешевшав на 2–4 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.