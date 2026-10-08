Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина відправляє офіцерів до Москви після домовленості Фіцо з Путіним – депутат

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина відправляє офіцерів до Москви після домовленості Фіцо з Путіним – депутат
Фіцо після зустрічі з Путіним заявляв про намір відновити військові контакти між країнами
фото: Reuters

Братислава вперше за чотири роки може відновити обмін військовими аташе з Москвою

Словаччина відправила двох військових офіцерів до Москви після домовленості прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським лідером Володимиром Путіним про відновлення співпраці на рівні військових представників. Водночас до Братислави очікується приїзд російського військового аташе. Інформацію про відновлення військово-дипломатичних контактів оприлюднив депутат словацького парламенту Томаш Валашек, пише «Главком». 

Йдеться про відновлення обміну військовими аташе між двома країнами вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє російський військовий аташе працював у Словаччині чотири роки тому. Після початку війни уряд тодішнього прем'єра Едуарда Гегера вислав його разом з іншими російськими дипломатами.

Тепер, за словами депутата, словацька сторона вже направила до Москви двох своїх військових представників. Посаду військового нібито аташе обійняв бригадний генерал Славомір Ставіарський, його заступником став полковник Іво Гахір. Їхні імена з'явилися в офіційному переліку військово-дипломатичного корпусу лише протягом останніх тижнів, підкреслив Валашек.

Фіцо говорив про відновлення військових контактів із Москвою під час свого візиту до Росії у травні 2026 року. Тоді він заявив Путіну, що Словаччина хоче відновити співпрацю на рівні військових аташе, нагадав депутат.

Водночас у Братиславі нібито очікують появи нового російського військового представника. За інформацією Валашека, ним може стати 46-річний Максим Вере́жан – кадровий офіцер військово-морських сил Росії. Раніше він працював у російському посольстві в Римі, а останні роки перебував у Москві.

Офіційного підтвердження його призначення наразі немає. У списку військових дипломатів, акредитованих у Словаччині, Вере́жан поки не значиться. Водночас, за словами Валашека, він уже отримав агреман – попередню згоду країни перебування на призначення дипломата. Словацьке Міністерство оборони не повідомило виданню Aktuality, коли саме російський офіцер прибуде до Братислави.

Валашек виступив проти відновлення такого формату співпраці. За його словами, словацький військовий аташе в Москві навряд чи отримає доступ до важливої інформації, тоді як російський представник у Братиславі може використовувати дипломатичний статус для впливових або дезінформаційних операцій.

«Росія нас не пустить ні до чого, до чого не хоче нас пустити. З іншого боку, ми тут потенційно отримуємо людину, яка може проводити дезінформаційні та впливові операції», – заявив депутат.

У словацькому Міністерстві закордонних справ пояснювали відновлення військово-дипломатичних контактів прагненням уряду будувати «прагматичні відносини» з Росією. Серед аргументів також називали необхідність опікуватися військовими похованнями, якими раніше займалися російські військові дипломати.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування 5 статті Північноатлантичного договору. Водночас Росію як потенційного противника під час цієї частини виступу словацький прем'єр прямо не назвав. 

Читайте також:

Теги: Словаччина Роберт Фіцо війна санкції росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський дав доручення проконтролювати доступ мешканців до пошкоджених квартир
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
Сьогодні, 16:50
Триває 1681-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 08:20
Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, чому Польща регулярно підіймає військову авіацію
Прем'єр Польщі попередив про наслідки російських атак біля кордону
29 вересня, 16:09
Пєсков: Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20
Кремль відреагував на запрошення Путіна на саміт G20 у США
24 вересня, 00:33
Південна Корея та КНДР є заклятими ворогами
На Азійських іграх перед матчем збірної Південної Кореї помилково увімкнули гімн КНДР
19 вересня, 21:33
Росія атакувала пасажирські потяги України новими дронами
Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico
18 вересня, 11:16
Росія та Китай наклали подвійне вето на резолюцію Радбезу щодо Ірану
Росія та Китай заблокували контроль за дотриманням санкцій проти Ірану
18 вересня, 09:44
Центробанк РФ підрахував ціну паливної кризи для російської економіки
Удари по НПЗ дали несподіваний ефект для економіки РФ
15 вересня, 18:23
Попередні спроби США домовитися про припинення ударів не призвели до укладення тривалої домовленості
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною – FT
15 вересня, 00:20

Політика

ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію
ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію
Словаччина відправляє офіцерів до Москви після домовленості Фіцо з Путіним – депутат
Словаччина відправляє офіцерів до Москви після домовленості Фіцо з Путіним – депутат
Росія відреагувала на плани США розмістити війська в Балтії
Росія відреагувала на плани США розмістити війська в Балтії
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря
Естонія пригрозила перекрити Росії вихід до Балтійського моря
Пєсков висловився про замороження війни з Україною
Пєсков висловився про замороження війни з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
92K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
74K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua