Словаччина відправляє офіцерів до Москви після домовленості Фіцо з Путіним – депутат

Фіцо після зустрічі з Путіним заявляв про намір відновити військові контакти між країнами

Братислава вперше за чотири роки може відновити обмін військовими аташе з Москвою

Словаччина відправила двох військових офіцерів до Москви після домовленості прем'єр-міністра Роберта Фіцо з російським лідером Володимиром Путіним про відновлення співпраці на рівні військових представників. Водночас до Братислави очікується приїзд російського військового аташе. Інформацію про відновлення військово-дипломатичних контактів оприлюднив депутат словацького парламенту Томаш Валашек, пише «Главком».

Йдеться про відновлення обміну військовими аташе між двома країнами вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє російський військовий аташе працював у Словаччині чотири роки тому. Після початку війни уряд тодішнього прем'єра Едуарда Гегера вислав його разом з іншими російськими дипломатами.

Тепер, за словами депутата, словацька сторона вже направила до Москви двох своїх військових представників. Посаду військового нібито аташе обійняв бригадний генерал Славомір Ставіарський, його заступником став полковник Іво Гахір. Їхні імена з'явилися в офіційному переліку військово-дипломатичного корпусу лише протягом останніх тижнів, підкреслив Валашек.

Фіцо говорив про відновлення військових контактів із Москвою під час свого візиту до Росії у травні 2026 року. Тоді він заявив Путіну, що Словаччина хоче відновити співпрацю на рівні військових аташе, нагадав депутат.

Водночас у Братиславі нібито очікують появи нового російського військового представника. За інформацією Валашека, ним може стати 46-річний Максим Вере́жан – кадровий офіцер військово-морських сил Росії. Раніше він працював у російському посольстві в Римі, а останні роки перебував у Москві.

Офіційного підтвердження його призначення наразі немає. У списку військових дипломатів, акредитованих у Словаччині, Вере́жан поки не значиться. Водночас, за словами Валашека, він уже отримав агреман – попередню згоду країни перебування на призначення дипломата. Словацьке Міністерство оборони не повідомило виданню Aktuality, коли саме російський офіцер прибуде до Братислави.

Валашек виступив проти відновлення такого формату співпраці. За його словами, словацький військовий аташе в Москві навряд чи отримає доступ до важливої інформації, тоді як російський представник у Братиславі може використовувати дипломатичний статус для впливових або дезінформаційних операцій.

«Росія нас не пустить ні до чого, до чого не хоче нас пустити. З іншого боку, ми тут потенційно отримуємо людину, яка може проводити дезінформаційні та впливові операції», – заявив депутат.

У словацькому Міністерстві закордонних справ пояснювали відновлення військово-дипломатичних контактів прагненням уряду будувати «прагматичні відносини» з Росією. Серед аргументів також називали необхідність опікуватися військовими похованнями, якими раніше займалися російські військові дипломати.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування 5 статті Північноатлантичного договору. Водночас Росію як потенційного противника під час цієї частини виступу словацький прем'єр прямо не назвав.