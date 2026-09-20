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Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
Роберт Фіцо під час пресконференції у Братиславському замку, Словаччина, 10 вересня 2026 року
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Словаччини заявив, що західні політики, допомагаючи Україні, цим самим провокують Росію

Деякі західні політики прагнуть конфлікту між НАТО та Росією після «провальної» стратегії підтримки України. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Фіцо зазначив, що Європа як ніколи близька до масштабної війни, і вона може виникнути через події в Україні.

«Ми стикаємося зі смертельною небезпекою», – сказав Фіцо і додав, що Захід «підливає масла у вогонь», безрезультатно підтримуючи Україну.

Він також зазначив, що війна в Україні не є війною Словаччини, як і війною НАТО.

Раніше Фіцо заявив, що робитиме все, аби країна не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 НАТО, та поставив під сумнів можливість відправлення словацьких військових на захист союзників.

Нагадаємо, Європейський Союз готує власний механізм реагування на безпекові загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європі потрібні спільні правила реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.

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Теги: росія війна Європа Україна конфлікт Роберт Фіцо

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