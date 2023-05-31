Спроба КНДР запустити військовий супутник. Столтенберг відреагував

НАТО закликає КНДР припинити провокаційні дії та повернутися до діалогу з метою досягнення сталого миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення з використанням балістичних ракетних технологій. Заява керівника НАТО оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу.

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«Я рішуче засуджую спробу КНДР запустити військовий супутник з використанням балістичних ракетних технологій. Це посилює напругу та становить серйозний ризик для безпеки в регіоні та за його межами, є грубим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН», – заявив генсек

Столтенберг зазначив, що НАТО закликає КНДР припинити провокаційні дії та повернутися до діалогу з метою досягнення сталого миру, забезпечення повної та верифікованої денуклеаризації Корейського півострова.

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«Ми стоїмо поряд із нашими близькими партнерами у цьому регіоні – Республікою Корея та Японією», – додав він.

Нагадаємо, Північна Корея у середу вранці провела невдалий запуск космічної ракети-носія, яка невдовзі після старту зникла з радарів. Після виявлення ракетного запуску з території КНДР у Сеулі та на південному японському острові Окінава спрацювали системи попередження про ракетний напад. Згодом сигнали тривоги були скасовані.

Згодом Північна Корея підтвердила втрату військового розвідувального супутника при спробі його виведення в космос й пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.