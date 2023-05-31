Впав у море: КНДР провалила запуск супутника-шпигуна (фото)

Політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року

Сьогодні, 31 травня, Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море. Про це повідомило державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

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Військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія КНДР, передає Reuters.

Як повідомляється, запуск ракети-носія «Чолліма-1» з першим розвідувальним супутником «Манрі-1» здійснено з космодрому Сохе о 06:27 31 травня.

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Ракета-носій впала у Західне море Кореї через позаштатний запуск двигуна на другому ступені та проблеми з паливною системою.

Цей політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові проводять операцію із вилучення частин ракети-носія.

Військові показали фотографії об'єктів, вилучених із води, зокрема великого циліндричного об'єкта, прив'язаного до буя.

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Залишки супутника КНДР фото: ЕРА

Залишки супутника КНДР фото: ЕРА

Професор Центру досліджень у галузі нерозповсюдження та консультант з ракет Джордж Вільям Герберт сказав, що на зображеннях видно частину ракети, включно з секцією для з'єднання з іншим ступенем.

«Найімовірніше це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет усередині, схоже, є паливним баком», – додав Герберт.

Північна Корея заявила, що запустить свій перший військовий розвідувальний супутник у період з 31 травня до 11 червня, щоб посилити моніторинг військової діяльності США.

До слова, представник канцелярії президента Південної Кореї сказав, що велика ймовірність, що КНДР зробить ще одну спробу запуску до 11 червня.

Натомість США засудили невдалий запуск військового супутника КНДР, закликали світову спільноту також засудити його і запропонували владі КНДР припинити провокації та сісти за стіл переговорів, заявив речник Ради національної безпеки США Адам Ходж.

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«США рішуче засуджують КНДР за її запуск з використанням технології балістичних ракет, що є грубим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, посилює напруженість та може дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні та за його межами», – заявив Ходж.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти півдесятка юридичних та фізичних осіб КНДР, які пов'язані з кібератаками та незаконними діями в онлайн-просторі, що дозволяють режиму в Пхеньяні отримувати прибуток з-за кордону.

До слова, глава Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди 9 травня надіслав президенту Росії Владіміру Путіну телеграму, у якій підтримав воєнного злочинця у його загарбницькій війні на території України.