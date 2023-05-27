КНДР огородила кордони з Китаєм та РФ: супутник зафіксував сотні загороджень (фото)

Про укріплення розповіли самі перебіжчики, активісти та інші люди, знайомі з роботами вздовж кордону

Північна Корея побудувала сотні кілометрів нових або модернізованих прикордонних загороджень під час пандемії через коронавірус COVID-19. Такою стіною вона огородила кордони з Китаєм та РФ, відрізаючи маршрути, якими користуються контрабандисти та перебіжчики. Про це пише Reuters.

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Масштаби проєкту можна оцінити за знімками із супутника, проаналізованих агентством та Міддлберійським інститутом міжнародних досліджень у Монтереї.

Агентство Reuters та Міддлбері вивчили супутникові знімки північного кордону Північної Кореї, зроблені в Google Earth Pro на різних етапах у період з 2019 до початку 2023 року.

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Через обмеження, такі як неповні зображення, географічні особливості та погодні умови, не було можливості вивчити всю протяжність кордону України з Китаєм та Росією, який складає близько 1400 км та 18 км відповідно. Зокрема, приблизно 353 км з цих ділянок не могли бути детально проаналізовані через відсутність оновлених зображень. Для докладного дослідження були використані зображення супутникового оператора Maxar Technologies Inc. для декількох ключових областей.

Експерти зазначають, що нову або розширену інфраструктуру безпеки можна розглянути на щонайменше 489 км кордону, включаючи просту дротову огорожу, міцні бетонні стіни, подвійну огорожу та додаткові посади охорони. В інших областях також спостерігалися очевидні зміни, але обмеження зображень не дозволили зробити остаточні висновки.

Чимало установок розташовувалися навколо населених пунктів без природних перешкод (гори), причому були й нові риси в рівнинних сільськогосподарських районах біля північно-східного кордону річкою Тюмень.

Пхеньян і державні ЗМІ майже не звертали увагу на будівництво, яке проводилося на кордоні. Замість цього, північнокорейські органи акцентували свою увагу на посиленні заходів безпеки, спрямованих на захист від коронавірусу та «чужорідних речей».

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Коли лідер КНДР Кім Чен Ин у своїй торішній промові оголосив про перемогу над COVID-19 та наказав чиновникам «забезпечити досконалість загальної багаторазової блокади у прикордонних, прифронтових та прибережних районах, на морі та в повітрі».

На думку наукового співробітника американського Центру Стімсона Бенджаміна Кацеффа Зільберштейна, закриття кордону, ймовірно, матиме довгострокові наслідки.

За словами перебіжчиків, правозахисників та джерел у Китаї, що займаються контрабандою товарів або людей через кордон, нові безпекові заходи перекривають економічні шляхи для вразливих осіб. Вони також обмежують можливості втечі з авторитарної країни та подальше обмежують доступ північнокорейців до зовнішньої інформації.