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США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі
Американське посольство закликало громадян США не подорожувати до Білорусі
фото ілюстративне

Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі

Посольство Сполучених Штатів Америки у Білорусі опублікувало попередження для американців через закриття двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні. Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Про це йдеться у заяві посольства.

«Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Американське посольство закликало громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, «свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства».

Нагадаємо, 18 серпня Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю.

Крім того, Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ.

Теги: Білорусь США війна Литва

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