США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі

Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі

Посольство Сполучених Штатів Америки у Білорусі опублікувало попередження для американців через закриття двох із шести пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні. Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно виїхати. Про це йдеться у заяві посольства.

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«Розгляньте можливість виїзду через інші пункти перетину кордону з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Американське посольство закликало громадян США не подорожувати до Білорусі через її сприяння російській агресії проти України, «свавільне застосування місцевих законів, можливість громадянських заворушень, ризик затримання та обмежені можливості посольства».

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Нагадаємо, 18 серпня Литва офіційно закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю.

Крім того, Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ.