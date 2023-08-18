Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що існують певні ризики зі сторони РФ і Білоруссі

Агне Білотайте: «Коли є такі сусіди – білоруський режим, російський режим, загрози є, ми маємо з ними якось жити»

Профільні відомства Литви обговорюють можливість перекриття кордону не тільки з Білоруссю, але і з Росією, у разі виникнення на кордоні провокацій. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає Delfi.

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Сьогодні у нас була нарада з головою VSAT (державною Службою прикордонної охорони Литви, - «Главком») та всією командою. Ми обговорили не лише закриття кордону з Білоруссю, але й інші можливості, тобто закриття кордонів із РФ», – сказала Білотайте.

За її словами, поки незрозуміло, чи буде кордон із Калінінградською областю Росії закритий автоматично у разі повного закриття кордону з Білоруссю, про можливість чого говорилося раніше.

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«Якихось реальних загроз зараз немає, але ми бачимо, можливість певних ризиків, провокацій. Коли є такі сусіди – білоруський режим, російський режим, загрози є, ми маємо з ними якось жити. Ми – частина НАТО і багато інвестуємо у нашу оборону, наше суспільство має відчувати, що буде кому надати допомогу», – додала міністр.

Раніше повідомлялося, що Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю. Також відомо, що балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю.