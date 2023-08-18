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Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва розглядає можливість закриття кордону із РФ
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте повідомила, що існують певні ризики зі сторони РФ і Білоруссі
фото: delfi.lt

Агне Білотайте: «Коли є такі сусіди – білоруський режим, російський режим, загрози є, ми маємо з ними якось жити» 

Профільні відомства Литви обговорюють можливість перекриття кордону не тільки з Білоруссю, але і з Росією, у разі виникнення на кордоні провокацій. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає Delfi.

Сьогодні у нас була нарада з головою VSAT (державною Службою прикордонної охорони Литви, - «Главком») та всією командою. Ми обговорили не лише закриття кордону з Білоруссю, але й інші можливості, тобто закриття кордонів із РФ», – сказала Білотайте.

За її словами, поки незрозуміло, чи буде кордон із Калінінградською областю Росії закритий автоматично у разі повного закриття кордону з Білоруссю, про можливість чого говорилося раніше.

«Якихось реальних загроз зараз немає, але ми бачимо, можливість певних ризиків, провокацій. Коли є такі сусіди – білоруський режим, російський режим, загрози є, ми маємо з ними якось жити. Ми – частина НАТО і багато інвестуємо у нашу оборону, наше суспільство має відчувати, що буде кому надати допомогу», – додала міністр.

Раніше повідомлялося, що Литва готується закрити на замок кордон із Білоруссю. Також відомо, що балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю.

Теги: Польща міністр Литва кордон Білорусь росія

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