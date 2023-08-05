Литва визнала, що росіяни та білоруси загрожують національній безпеці

Литва масово анулює візи та посвідки на тривале проживання громадянам двох країн

Влада Литви визнала загрозою нацбезпеці понад тисячу громадян Білорусі та Росії. Про це повідомив Департамент міграції Литви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Загалом 1164 громадян цих країн було визнано загрозою національній безпеці Литви», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що список ведеться з кінця 2022 року, коли було запроваджено спеціальну анкету для громадян Росії та Білорусі під час подання ними клопотань про видачу або зміну документа, що надає або підтверджує право на проживання в Литві, видачі нового дозволу на тимчасове проживання чи видачу національної візи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В анкеті, зокрема, є питання щодо ставлення до війни Росії в Україні, служби у збройних силах, освіти, актуального та попередніх місць роботи.

«Після оцінки всієї – публічної та непублічної – інформації було встановлено, що 910 громадян Білорусі становлять загрозу національній безпеці. З них 337 було відмовлено у видачі дозволу на тимчасове проживання в Литві, а 121 відмовили у зміні такого документа», – сказано у повідомленні.

У 205 білорусів було анульовано раніше чинні дозволи на тимчасове проживання. «Двом громадянам Білорусі було відмовлено у видачі дозволів на постійне проживання у Литві, у чотирьох такі документи було відкликано. Також 241 громадянин Білорусі отримав негативну відповідь під час подання заяви на отримання національної литовської візи», – зазначає міграційний департамент.

Що стосується росіян, то статистика не менш промовиста. «Зокрема 254 громадянина Росії визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці. 43 росіянам було відмовлено у видачі тимчасового посвідки на проживання в Литві, 46 – у продовженні. Ще у 59 громадян Росії були анульовані раніше чинні дозволи на тимчасове проживання, а 52 росіяни втратили постійну посвідку на проживання у Литві», – додали у відомстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ухвалено рішення не видавати постійний посвідку на проживання в Литві при першому зверненні за ним для двох громадян Росії. Національна віза не була видана 52 росіянам, які звернулися за нею.

Також влада Литви повідомила що всім цим громадянам також було заборонено в'їзд до Литви. «Департамент міграції, який оцінює запити та відомості громадян Росії та Білорусі, перед прийняттям рішення завжди співпрацює і консультується з трьома національними установами - Департаментом державної безпеки, Службою охорони державного кордону та поліцією», – констатували в департаменті.

Нагадаємо, Литва через «вагнерівців» закриває частину пунктів пропуску. У зв'язку з присутністю в країні найманців «Вагнера» країна може закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що сейм Литви ухвалив закон, що тимчасово обмежує можливості громадян Росії та Білорусі отримувати литовські візи, подавати заяву на отримання посвідки на проживання (ВНЖ), купувати нерухомість, а також ввозити та вивозити українські гривні.