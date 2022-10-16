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Стало відомо, як США відреагують на удар РФ тактичною ядерною зброєю по Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, як США відреагують на удар РФ тактичною ядерною зброєю по Україні
Росія не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї в Україні
фото з відкритих джерел

Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї

Відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу. Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважатимуть США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або ж її підрив в Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінності між ними небезпечно.

«Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі», – відзначив Салліван.

Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники по НАТО й інші країни, у тому ж числі Індія та Китай, повинні «надіслати дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України».

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

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Теги: росія ядерна зброя Україна США війна

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