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Статті Сі Цзіньпіна та Путіна перед майбутньою зустріччю: про що йдеться

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Статті Сі Цзіньпіна та Путіна перед майбутньою зустріччю: про що йдеться
фото: espreso.tv

Президент РФ та китайський лідер опублікували статті про майбутню зустріч: Путін – в китайське ЗМІ, Сі – в російську газету

Попри нещодавнє рішення МКС про видачі Путіну ордеру на арешт, лідер КНР найближчим все ж таки планує відвідати Москву. Фактично, це означає про готовність Сі Цзіньпіна зустрітися з підозрюваним у скоєнні воєнного злочину. 

Незадовго до події і Путін, і Сі опублікували статті до російського та китайського ЗМІ. У тексті, написаного китайським лідером, йдеться про ставлення Китаю до ситуації в Україні. Путін же озвучив очікування щодо зустрічі з лідером КНР.

Стаття Путіна 

У написаній Путіним статті, вказується, що він вважає Сі Цзіньпіна справжнім другом, який вже як брат. Також президент РФ відзначає прогрес у китайсько-російських дипвідносинах протягом останніх десяти років. Про це з посиланням на китайське ЗМІ «Женьмінь Жібао» пише «Дзеркало тижня».

«Російсько-китайські відносини вийшли на найвищий за всю їхню історію рівень і продовжують міцніти, за своєю якістю вони перевершують військово-політичні союзи часів холодної війни, в них немає ведучого і веденого, немає обмежувачів або заборонених тем. Наш політичний діалог став гранично довірливим, стратегічна взаємодія – всеосяжною і вступаючою в нову епоху», – пише Путін.

Окрім цього, за словами президент РФ, Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання розпочатої Росією війни та вітає «намагання» Китаю врегулювати цей конфлікт. Путін дорікнув, що вимоги на адресу РФ свідчать про незацікавленість у пошуку способу розв’язати конфлікт. 

Також президент РФ заявив, що його країна поважає статут ООН та міжнародне право. Нагадаємо, що після видачі ордера на арешт Путіна у Кремлі повідомили, що не Росія співпрацює з Міжнародним кримінальним судом.

«Як і китайські друзі, ми виступаємо за неухильне дотримання статуту ООН, повагу норм міжнародного права, зокрема гуманітарного. Прихильні принципу неподільності безпеки, який грубо порушується блоком НАТО. Глибоко стурбовані безвідповідальними і просто небезпечними діями, здатними підірвати глобальну ядерну безпеку. Не сприймаємо нелегітимні односторонні санкції, які мають бути скасовані», –  написав Путін.

Стаття Сі Цзіньпіна

У статті Сі Цзіньпін зазначає, що у війні Росії проти України Китай займає об’єктивну та неупереджену позицію. Стаття опублікована у російському виданні «Российская газета».

Лідер Китаю, як і Путін, заявив про необхідність дотримуватися цілей та принципів статуту ООН і підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни Росії проти України. 

«Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі», – пише Сі Цзіньпін. 

Нагадаємо, що зустріч лідерів обох країн має орієнтовно відбутися 20-22 березня.

Теги: Міжнародний кримінальний суд санкції Китай путін арешт статут президент Сі Цзіньпін конфлікт росія

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