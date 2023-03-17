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Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
Речниця російського МЗС Марія Захарова
фото з відкритих джерел

У РФ заявили, що не співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом

У Росії вже відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду про орден на арешт диктатора Володимира Путіна. Це рішення прокоментувала представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Захарова заявила, що Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом.

«Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – сказала вона.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним. За його словами, за межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду.

Також Костін зазначив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Теги: окупанти росія війна путін

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