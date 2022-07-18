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    Політика

    Тіньовий міністр оборони Канади закликав збільшити військову та фінансову допомогу Україні

    Джеймс Безан, тіньовий міністр оборони Канади&nbsp; - Тіньовий міністр оборони Канади закликав збільшити військову та фінансову допомогу Україні

    Джеймс Безан, тіньовий міністр оборони Канади 

    фото з відкритих джерел

    «Консерватори глибоко стурбовані послабленням підтримки України з боку ліберального уряду Трюдо»

    У Консервативній партії Канади стурбовані послабленням підтримки України з боку уряду Джастіна Трюдо та закликають збільшити військову та фінансову допомогу Україні в протистоянні з РФ.

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Палати громад Канади, тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

    «Консерватори (Консервативна партія Канади – ред.) глибоко стурбовані послабленням підтримки України з боку ліберального уряду Трюдо. Повернення газотурбінних двигунів до Росії через Німеччину, всупереч санкціям проти Росії, які підтримав парламент Канади, є ляпасом нашим українським союзникам», – заявив політик.

    «Канада та міжнародна спільнота мають зміцнити рішучість у протистоянні незаконному вторгненню в Україну, і така підтримка має включати додаткову фінансову допомогу та допомогу у постачанні летального озброєння, а також рішення для Європи у сфері енергетики для нейтралізації залежності від газу та нафти з РФ», – зазначив Джеймс Безан.

    «Консерватори продовжать закликати до додаткових заходів, які допоможуть Україні перемогти в цій війні проти жорстокого путінського режиму», – підсумував тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

    Раніше у Сенаті Сполучених Штатів Америки сенатор-республіканець Ден Салліван заявив, що країни-члени НАТО, як США та Канади, так і європейські союзники, мають зробити більше для підтримки України та зміцнення обороноздатності альянсу.

    Теги: росія окупанти НАТО Канада депутат війна Україна озброєння окупація парламент #stoprussia
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    Тіньовий міністр оборони Канади закликав збільшити військову та фінансову допомогу Україні