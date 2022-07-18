  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мирослав Гай
  4. Чому тактика ЗСУ ефективніша за тактику росіян
рус
    Думки вголос

    Чому тактика ЗСУ ефективніша за тактику росіян

    • Мирослав Гай

      Блогер

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські солдати показали себе справжніми воїнами - Чому тактика ЗСУ ефективніша за тактику росіян
    Українські солдати показали себе справжніми воїнами
    фото: ЗСУ

    Тактика терору у 21 столітті приводить не до страху, а до ненависті

    РФ діє за тактикою РРФСР, за «ліпшими» завітами Леніна та Троцького, а саме тактикою масового терору. Так вони діяли в 1917му і до сих пір. Це було до певної міри ефективно у першій та середині 20 століття. Таким чином Росія провела унікальний для людства експеримент з негативної селекції, коли нищились та іммігрували найкращі, а розмножувались найгірші. Результат на лице. Нація манкуртів, виродків та садистів. Україну уберегло близькість до кордонів з цивілізованим світом. Попри всі геноциди ми вберегли людський потенціал.

    Зараз РФ витрачає дороге озброєння на нищення цивільного населення в стратегії масового терору та залякування. Десятки мільйонів долларів витрачаються не на військову структуру, а на цивільних.

    ЗСУ ж, через певний гуманізм та економію, витрачають безцінне бк на нищення воєнної інфраструктури ворога, складів озброєння, техніки, нейтралізації командного складу противника, їх пунктів логістики.

    В результаті РФ нас залякати не вдалося, а ми витрачаючи менше і дешевше, нищемо більш ефективно їх дороге обладнання та особовий склад.

    За всю епопею на острові Зміїний РФ втратило технікою і кораблями більше мільярда долларів.

    Одна Богдана, ціною до 2 мільйонів, знищила техніки та бк окупантів під 50 мільйонів долларів.

    Тактика терору у 21 столітті приводить не до страху, а до ненависті. Окупантів хочуть нищити усі градації громадян: за віком, статтю, соціальною приналежністю тощо.

    Тому тактика ЗСУ виявилася ефективнішого не тільки з військової та економічної точок зору, але і з інформаційної та політичної.

    Росії та РФ ніколи більше не буде в Україні надовго. Бо Росія неефективна. Вона просто не здатна бути ефективною. В стратегічній перспективі цієї держави не існуватиме.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Громенко
    Сергій Громенко

    Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому тактика ЗСУ ефективніша за тактику росіян