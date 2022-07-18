Чому тактика ЗСУ ефективніша за тактику росіян

Тактика терору у 21 столітті приводить не до страху, а до ненависті

РФ діє за тактикою РРФСР, за «ліпшими» завітами Леніна та Троцького, а саме тактикою масового терору. Так вони діяли в 1917му і до сих пір. Це було до певної міри ефективно у першій та середині 20 століття. Таким чином Росія провела унікальний для людства експеримент з негативної селекції, коли нищились та іммігрували найкращі, а розмножувались найгірші. Результат на лице. Нація манкуртів, виродків та садистів. Україну уберегло близькість до кордонів з цивілізованим світом. Попри всі геноциди ми вберегли людський потенціал.

Зараз РФ витрачає дороге озброєння на нищення цивільного населення в стратегії масового терору та залякування. Десятки мільйонів долларів витрачаються не на військову структуру, а на цивільних.

ЗСУ ж, через певний гуманізм та економію, витрачають безцінне бк на нищення воєнної інфраструктури ворога, складів озброєння, техніки, нейтралізації командного складу противника, їх пунктів логістики.

В результаті РФ нас залякати не вдалося, а ми витрачаючи менше і дешевше, нищемо більш ефективно їх дороге обладнання та особовий склад.

За всю епопею на острові Зміїний РФ втратило технікою і кораблями більше мільярда долларів.

Одна Богдана, ціною до 2 мільйонів, знищила техніки та бк окупантів під 50 мільйонів долларів.

Тактика терору у 21 столітті приводить не до страху, а до ненависті. Окупантів хочуть нищити усі градації громадян: за віком, статтю, соціальною приналежністю тощо.

Тому тактика ЗСУ виявилася ефективнішого не тільки з військової та економічної точок зору, але і з інформаційної та політичної.

Росії та РФ ніколи більше не буде в Україні надовго. Бо Росія неефективна. Вона просто не здатна бути ефективною. В стратегічній перспективі цієї держави не існуватиме.

Джерело: блог Мирослава Гая

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