Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами 53-річної давності – СБУ (фото)

СБУ оприлюднила карти, якими користувалися російські загарбники під час вторгнення в Україну

Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року. Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

«На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було. І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році», – зазначили в СБУ.

Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником ЗС РФ Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ.

«Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів», – зауважили в українській спецслужбі.

В СБУ додали, що при цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Також СБУ повідомляла, що затримано російських агентів, які збирали інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України та розташування інфраструктурних об’єктів. Ця інформація була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.