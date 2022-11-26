Токаєв склав присягу президента та призначив вибори до парламенту

Токаєв заявив, що Казахстан розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм

Переобраний президент Казахстану вступив на посаду на семирічний термін

В Астані сьогодні, 26 листопада, відбулася церемонія інавгурації президента Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв склав присягу в Палаці незалежності. Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

Відомо, що Токаєв вступив на посаду на семирічний термін. Згідно з поправками до Конситуції, одну й ту саму людину не може бути обрано президентом двічі, проте поточний термін Токаєва з ухваленням змін було обнулено.

У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що необхідно повернути всі незаконно виведені з країни капітали. Лідео пообіцяв підтримати село та доручити уряду розробити відповідну концепцію. Він додав, що його команда має зробити «велику роботу з трансформації суспільства і перетворення Казахстану на розвинену країну з насправді демократичними інститутами».

У той же час Токаєв заявив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.

Також відомо, що Токаєв уже підписав декілька указів, зокрема про призначення на 14 січня 2023 року виборів депутатів сенату (верхньої палати парламенту), про заходи щодо виконання його передвиборчої програми, а також про заходи щодо повернення незаконно виведених активів.

Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану в березні 2019 року після складання повноважень глави держави Нурсултана Назарбаєва. У квітні того ж року було проведено вибори, за підсумками якого Токаєв набрав понад 70% голосів.

Цьогоріч Токаєва було знову переобрано президентом. У виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів. Це понад 6,4 мільйона голосів виборців.

До слова, у вересні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести адміністративну реформу. Токаєв оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками.