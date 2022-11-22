Зеленський зідзвонився з Токаєвим: про що говорили

Очільник України привітав Токаєва з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переобраним президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Про це глава української держави повідомив у Telegram.

«Під час телефонної розмови привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва із переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин», – зазначив Зеленський.

Крім того, очільник України подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану.

Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану в березні 2019 року після складання повноважень глави держави Нурсултана Назарбаєва. У квітні того ж року було проведено вибори, за підсумками якого Токаєв набрав понад 70% голосів.

Цьогоріч Токаєва було знову переобрано президентом. У виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів. Це понад 6,4 мільйона голосів виборців.

До слова, у вересні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести адміністративну реформу. Токаєв оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками.