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Токаєв заявив про позачергові президентські вибори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Токаєв заявив про позачергові президентські вибори
Токаєв упевнений, що такі зміни зможуть децентралізувати систему державного управління
фото з відкритих джерел

Президентський термін Токаєв пропонує обмежити сімома роками

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести адміністративну реформу. Токаєв оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками, повідомляє казахське інтернет-видання Zona.

Президент підкреслив, що для успішної реалізації кардинальних і всебічних реформ необхідно заслужити новий мандат довіри населення.

«Я готовий скоротити термін повноважень і піти на позачергові президентські вибори. Я також багато роздумував і прийшов до висновку, що необхідно переглянути кількість і тривалість строків повноважень президента. Пропоную обмежити мандат президента одним терміном тривалістю 7 років. Але переобрання заборонено», – заявив Токаєв.

Токаєв упевнений, що такі зміни зможуть децентралізувати систему державного управління та розширити повноваження місцевої влади.

«Акцент необхідно зробити на децентралізації системи держуправління за одночасного підвищення персональної відповідальності політичних службовців. Частину компетенцій уряду слід передати до міністерств. За конкретну галузеву політику має відповідати конкретний міністр, а не колективний кабінет. Уряд же зосередиться на вирішенні міжгалузевих питань», – заявив президент Казахстану.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

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Теги: Казахстан Касим-Жомарт Токаєв амністія

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