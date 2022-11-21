Токаєв здобуває перемогу на виборах – ЦВК Казахстану  

Токаєв став президентом у 2019 році

За діючого президента проголосувало понад 6,4 млн казахів

Касим-Жомарт Токаєв перемагає на президентських виборах у Казахстані. За попередніми даними ЦВК Казахстану, у виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів. Це понад 6,4 мільйона голосів виборців. Про це повідомив голова ЦВК країни Нурлан Абдіров на брифінгу.

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До трійки лідерів також увійшли: Каракат Абден –206, 2 тис. голосів, або 2,6%; Нурлан Ауесбаєв – 176,1 тис. голосів, або 2,22%.

Явка на виборах президента становила 69,44% від загальної кількості виборців.

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Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану в березні 2019 року після складання повноважень глави держави Нурсултана Назарбаєва. У квітні того ж року було проведено вибори, за підсумками якого Токаєв набрав понад 70% голосів.

До слова, у вересні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести адміністративну реформу. Токаєв оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками.