Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США

За попередніми підрахунками, Демократична партія втрачає більшість у Палаті представників

Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими». Про це повідомляє BBC.

«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, на мій особистий погляд це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок загалом – хто коли-небудь домагався більшого?» – написав Трамп.

Разом з тим CNN із посиланням на радника Трампа повідомляє, що той «розлючений». Найбільш разюча втрата, за його словами, для Трампа сталася в Пенсильванії, де республіканець Мехмет Оз програв демократу Джону Феттерману.

За попередніми підрахунками, Демократична партія втрачає більшість у Палаті представників – республіканці вже отримали 203 місця проти 187 у демократів (більшість потребує 218 місць).

У Сенаті партії майже зрівнялися – демократи отримали 48 місць проти 49 у республіканців (для більшості необхідне 51 місце).

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».