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Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США

Альона Боженко
glavcom.ua
Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США
Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу США «розчаровуючими»
фото із відкритих джерел

За попередніми підрахунками, Демократична партія втрачає більшість у Палаті представників

Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів до Конгресу «в певному сенсі розчаровуючими». Про це повідомляє BBC.

«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, на мій особистий погляд це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок загалом – хто коли-небудь домагався більшого?» – написав Трамп.

Разом з тим CNN із посиланням на радника Трампа повідомляє, що той «розлючений». Найбільш разюча втрата, за його словами, для Трампа сталася в Пенсильванії, де республіканець Мехмет Оз програв демократу Джону Феттерману.

За попередніми підрахунками, Демократична партія втрачає більшість у Палаті представників – республіканці вже отримали 203 місця проти 187 у демократів (більшість потребує 218 місць).

У Сенаті партії майже зрівнялися – демократи отримали 48 місць проти 49 у республіканців (для більшості необхідне 51 місце).

Нагадаємо, проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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Теги: США вибори партії президент опозиція перемога

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