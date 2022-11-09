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Трамп закликав своїх прихильників до протестів проти результатів виборів

Альона Боженко
glavcom.ua
Трамп закликав своїх прихильників до протестів проти результатів виборів
Трамп закликав своїх шанувальників до протестів
фото із відкритих джерел

Трамп заявив, що нібито у багатьох штатах відбуваються збої у виборчій системі

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у день проміжних виборів, повідомляє «Дзеркало тижня».

«Ситуація з відсутністю бюлетенів у Детройті дуже погана. Люди приходять проголосувати, аби їм сказали: «Вибачте, ви вже віддали голос». Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!», – написав Трамп.

Також, за його словами проблеми з перебігом виборів фіксували в Аризоні та у Пенсильванії.

Упродовж дня екпрезидент, партії якого пророкують перемогу на виборах, продовжував критикувати процес голосування.

В свою чергу держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон відповіла, що політик розповсюджує неправдиву інформацію.

«Це неправда. Будь ласка, не поширюйте брехні, щоб розпалити чи заохотити політичне насильство в нашій державі. Або будь-де. Дякую», – відповіла Бенсон Трампу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки, 8 листопада, пройшли проміжні вибори до Конгресу, остаточні результати яких стануть відомими згодом. Проте у ЗМІ вже з'явилися перші результати волевиявлення американців.

Читайте також: У США проходять проміжні вибори: чим вони важливі для України
Теги: США вибори партії президент

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