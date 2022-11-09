Трамп закликав своїх прихильників до протестів проти результатів виборів

Трамп заявив, що нібито у багатьох штатах відбуваються збої у виборчій системі

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у день проміжних виборів, повідомляє «Дзеркало тижня».

«Ситуація з відсутністю бюлетенів у Детройті дуже погана. Люди приходять проголосувати, аби їм сказали: «Вибачте, ви вже віддали голос». Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!», – написав Трамп.

Також, за його словами проблеми з перебігом виборів фіксували в Аризоні та у Пенсильванії.

Упродовж дня екпрезидент, партії якого пророкують перемогу на виборах, продовжував критикувати процес голосування.

В свою чергу держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон відповіла, що політик розповсюджує неправдиву інформацію.

«Це неправда. Будь ласка, не поширюйте брехні, щоб розпалити чи заохотити політичне насильство в нашій державі. Або будь-де. Дякую», – відповіла Бенсон Трампу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки, 8 листопада, пройшли проміжні вибори до Конгресу, остаточні результати яких стануть відомими згодом. Проте у ЗМІ вже з'явилися перші результати волевиявлення американців.