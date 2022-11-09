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Вибори до Конгресу США. З'явилися перші результати

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибори до Конгресу США. З'явилися перші результати
У США триває підрахунок голосів проміжних виборів
фото ілюстративне

На проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Рендал Говард Пол переміг у штаті Кентуккі

У Сполучених Штатах Америки пройшли проміжні вибори до Конгресу, остаточні результати яких стануть відомими згодом. Проте у ЗМІ вже з'явилися перші результати волевиявлення американців.

За попередніми даними, до Сенату наразі проходять (загальна кількість місць – 100): демократи – 46, республіканці – 46.

До Палати представників (загальна кількість місць – 435): демократи – 136, республіканці – 178.

Вибори до Конгресу США. З'явилися перші результати фото 1

Разом з тим стало відомо, що на проміжних виборах до Конгресу США сенатор-республіканець Рендал Говард Пол переміг у штаті Кентуккі.

Сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі, колишній кандидат у президенти, виграв третій термін у Сенаті, перемігши суперника з іншого кінця політичного спектра, демократа Чарльза Букера.

Ренд Пол, як зазначають американські політичні оглядачі, є «одним із найсуперечливіших голосів у Сенаті». Політик, зокрема, заявляв про «надмірне втручання уряду» на карантинні заходи під час пандемії Covid-19.

Варто зауважити, що саме Ренд Пол був одним із тих, хто затримав схвалення Сенатом додаткових 40 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Пол хотів вставити формулювання, яке змусить генерального інспектора ретельно вивчити нові витрати.

Нагадаємо, 8 листопада, у США пройшли проміжні вибори до Конгресу. Демократичній партії президента країни Джо Байдена загрожує втрата більшості обох палат законодавчого органу країни. Результати виборів однозначно матимуть вплив на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включаючи протидію російській агресії в Україні.

Теги: США вибори партії

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