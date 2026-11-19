Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін з'явилися в однакових синіх шарфах під час спільного фотографування учасників саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Натомість голова КНР Сі Цзіньпін обрав червоний аксесуар. Водночас сама поява Путіна на груповому фото із західними лідерами викликала суперечки в Канаді та Австралії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Як зазначає South China Morning Post, організатори цьогорічного саміту запропонували лідерам два варіанти традиційних китайських шарфів – червоні та сині. Більшість учасників, зокрема Сі Цзіньпін, обрали червоний колір. Водночас Трамп і Путін, які стояли по обидва боки від китайського лідера, віддали перевагу синім шарфам.

Традиція спільного фотографування учасників АТЕС у національному вбранні або аксесуарах країни-господарки існує багато років. Таким чином організатори демонструють культурну спадщину держави, яка приймає міжнародний форум. Цього разу замість традиційного одягу учасникам запропонували шарфи.

Дональд Трамп і Володимир Путін обрали сині шарфи, тоді як Сі Цзіньпін з'явився в червоному під час саміту АТЕС у Китаї фото: Getty Images

У китайській культурі червоний колір символізує щастя, удачу, добробут і святкові події. Його широко використовують під час весіль, державних урочистостей та святкування китайського Нового року. Синій колір традиційно може асоціюватися зі спокоєм, гармонією та природою.

Водночас організатори саміту не повідомляли про особливе дипломатичне чи політичне значення кольорів. Тому однаковий вибір Трампа та Путіна сам собою не свідчить про узгоджену позицію двох лідерів або прихований сигнал з боку Пекіна.

Для порівняння, під час саміту АТЕС у Перу 2024 року лідери позували для спільної фотографії в однакових коричневих шарфах. Цього року організатори вирішили запропонувати два кольори, що зробило традиційне групове фото менш одноманітним.

Однак увагу міжнародних ЗМІ привернули не лише кольори аксесуарів. Як пише The New York Times, Володимир Путін уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взяв участь у спільному офіційному фотографуванні із західними лідерами, які виступають проти російської агресії.

На груповому знімку Путін стоїть у першому ряду поруч із Сі Цзіньпіном. По інший бік від китайського керівника розташувався Дональд Трамп. Серед учасників фотографування також були прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі та прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Видання звертає увагу, що Австралія та Канада запровадили санкції проти Росії та протягом останніх років засуджували її повномасштабне вторгнення в Україну. Попри це, їхні керівники опинилися на одному офіційному фото з Путіним, міжнародної ізоляції якого раніше домагалися західні держави.

Участь у спільному фотографуванні спричинила критику на адресу прем'єр-міністрів Австралії та Канади всередині їхніх країн. Обидва політики пояснили своє рішення дипломатичною ввічливістю та повагою до Китаю як держави-господарки саміту.

Водночас групове фотографування є традиційною частиною протоколу АТЕС. Сама участь у ньому не означає зміни офіційної позиції Канади чи Австралії щодо російської війни проти України.

Нагадаємо, напередодні саміту Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту Шеньчженя. За інформацією South China Morning Post, китайський керівник таким чином відповів на особливий прийом, який американський президент організував для нього під час візиту до Вашингтона у вересні.

Також лідери США, Китаю та Росії запланували тристоронні переговори на полях саміту АТЕС 19 листопада. Серед очікуваних тем зустрічі – війна Росії проти України, міжнародна безпека та відносини між трьома державами.

Крім того, саміт у Шеньчжені став майданчиком для переговорів керівників країн Азійсько-Тихоокеанського регіону щодо міжнародної торгівлі, інвестицій та економічної співпраці на тлі глобальної нестабільності.