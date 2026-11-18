Квіткова композиція на трибуні під час виступу Володимира Путіна в Китаї

Під час виступу російського диктатора Володимира Путіна в китайському Шеньчжені на трибуні, за якою він стояв, розмістили квіткову композицію, схожу на вінок. Деталь привертає увагу через відмінності у символіці квітів у Китаї та Росії. Про це повідомляє «Главком».

У китайській культурі червоний колір традиційно символізує радість, щастя, удачу та добробут. Його широко використовують під час святкувань, зокрема весіль і Нового року. Натомість у похоронних церемоніях переважають білий та стримані темні кольори, а червоного зазвичай уникають через його святкове значення.

Водночас у Росії червоні квіти, особливо гвоздики, часто використовують у жалобних церемоніях. Їх покладають до пам'ятників, меморіалів і на могили. Тому квіткова композиція біля трибуни Путіна може викликати різні асоціації залежно від культурного контексту. Водночас підстав вважати її навмисним натяком на похоронну символіку немає.

Під час виступу Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї трибуну прикрасили композицією з червоних і рожевих квітів фото: Getty Images

Зазначимо, що 18 листопада Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели двогодинні переговори в Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Сторони обговорили економічну співпрацю та міжнародні питання напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Під час переговорів Путін заявив про розвиток співпраці між Москвою та Пекіном. Сі Цзіньпін, своєю чергою, назвав російського диктатора старим другом. Зустріч відбулася на тлі підготовки до тристоронніх переговорів лідерів США, Китаю та Росії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про двогодинні переговори Путіна та Сі Цзіньпіна. Лідери обговорили двосторонні відносини й міжнародну ситуацію перед запланованою зустріччю з Дональдом Трампом.

Також Сі Цзіньпін особисто не зустрів Путіна після його прибуття до Китаю. Російського диктатора в аеропорту вітали представники китайського керівництва, військові та танцівники. Для нього розстелили червону доріжку.

Крім того, європейські дипломати висловили занепокоєння через заплановану зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. За інформацією CNN, посадовці побоюються можливого обговорення майбутнього України та європейської безпеки без участі Києва.