У колективному фотографуванні на форумі ATEC російського очільника дійсно поставили не за прийнятими правилами дипломатичного протоколу (якщо він розраховував бути хоча б третім за значимістю). Точніше, китайці використали всі можливі нʼюанси цих правил з чітко зрозумілою метою.

Справа в тому, що китайська сторона навмисно надала найпочесніше місце по праву руку від керівника КНР – Президенту США. А його дружина відповідно зайняла місце по ліву руку.

Про російського очільника тут і не думали. Його мали поставити поруч з Дональдом Трампом, наступним в ряду, по праву руку від хазяїна зустрічі.

Тоді б можна було «вирізати» фото на трьох, як мріяли росіяни. Але хазяї вирішили саме так.

Рашистським пропагандистам тепер ще прийдеться добряче покрутитися, щоб якось «поставити» свого «імператора» поміж Сі та Трампом або хоча б поруч.

Російському послу в КНР та їх протоколістам, мабуть, прилетить.

Зрозуміло, що це зроблено не випадково.

Зроблено тонко, але сигнал чіткий.