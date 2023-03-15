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Туреччина планує відмовитися від російської ЗРК С-400

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Туреччина планує відмовитися від російської ЗРК С-400
Раніше Туреччина стала першою країною НАТО, яка закупила у Росії ЗРК С-400
фото з відкритих джерел

Країна вважає, що зможе захистити себе сама 

Туреччині можуть більше не знадобитися російські зенітно-ракетні комплекси С-400 для захисту своєї території, оскільки озброєння її власного виробництва все частіше бере цю роль на себе. Про це пише Bloomberg.

Голова турецької оборонної компанії Aselsan Халук Горгун заявив, що Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper, яка в ході випробувань вразила цілі на відстані 100 кілометрів.

«Ми робимо системи ППО. Нам не потрібні ні C-300, ні C-400. Ми усуваємо необхідність у них. Це наш обов'язок» , - сказав Горгун.

Компанія Aselsan бере участь у більшості амбітних проектів оборонної промисловості Туреччини, які варіюються від безпілотників до винищувачів і військових кораблів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне до все більш наполегливої зовнішньої політики, підкріпленої вітчизняною військовою міццю.

Раніше США ввели санкції проти Туреччини і заборонили їй працювати над створенням і отримувати літаки-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin після того, як Анкара придбала ЗРК С-400 у Москви у 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Нагадаємо, Анкара роками скаржилася на те, що не може отримати оборонне обладнання від західних партнерів. Сюди входять системи протиракетної оборони, а також танкові двигуни, бойові літаки, безпілотники та вертольоти.

Теги: Туреччина санкції Анкара президент озброєння системи ППО

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