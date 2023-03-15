Туреччина планує відмовитися від російської ЗРК С-400

Раніше Туреччина стала першою країною НАТО, яка закупила у Росії ЗРК С-400

Країна вважає, що зможе захистити себе сама

Туреччині можуть більше не знадобитися російські зенітно-ракетні комплекси С-400 для захисту своєї території, оскільки озброєння її власного виробництва все частіше бере цю роль на себе. Про це пише Bloomberg.

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Голова турецької оборонної компанії Aselsan Халук Горгун заявив, що Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper, яка в ході випробувань вразила цілі на відстані 100 кілометрів.

«Ми робимо системи ППО. Нам не потрібні ні C-300, ні C-400. Ми усуваємо необхідність у них. Це наш обов'язок» , - сказав Горгун.

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Компанія Aselsan бере участь у більшості амбітних проектів оборонної промисловості Туреччини, які варіюються від безпілотників до винищувачів і військових кораблів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне до все більш наполегливої зовнішньої політики, підкріпленої вітчизняною військовою міццю.

Раніше США ввели санкції проти Туреччини і заборонили їй працювати над створенням і отримувати літаки-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin після того, як Анкара придбала ЗРК С-400 у Москви у 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Нагадаємо, Анкара роками скаржилася на те, що не може отримати оборонне обладнання від західних партнерів. Сюди входять системи протиракетної оборони, а також танкові двигуни, бойові літаки, безпілотники та вертольоти.