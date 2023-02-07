Кількість жертв щохвилини зростає. Як Туреччина ліквідовує наслідки землетрусу
Число жертв руйнівних землетрусів у Туреччині перевищило 4 544 людей, і ця цифра щохвилини зростає
Унаслідок землетрусів у Туреччині станом на 19.30 за київським часом уже загинули 4 544 особи, 26 721 особа постраждала, зруйновано 5 775 будівель, повідомило турецьке Управління з ліквідації наслідків НС (AFAD).
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що землетруси та афтершоки уже зачепили понад 20 млн осіб у Туреччині, Сирії та низці країн. За словами високопоставленого співробітника ВООЗ з надзвичайних ситуацій Адельхейд Маршанг, йдеться про 23 млн осіб, у тому числі 1,4 млн дітей. Землетруси у турецькій провінції Кахраманмараш уже називають найбільшими за останні 20 років.
Управління з ліквідації наслідків НС (AFAD) оприлюднило статистику задіяних при ліквідації наслідків землетрусу. За даними відомства, працює 25,7 тис. рятувальників та волонтерів та 1,3 тисячі фахівців-психологів, 5,1 тис. одиниць транспорту та понад тис. іншої різноманітної техніки, а також 45 літаки, 27 вертольотів та 10 кораблів.
Для постраждалих побудовано 41 тис. наметів, роздано понад 300 тис. ковдр, та облаштовано 101,7 тис. ліжок, 3,7 тис. обігрівачів.
Порядок у 10 провінціях, окрім поліцейських, контролюють і наряди військових.
Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни. Приспущено прапори і в Консульстві України у Стамбулі та у посольстві України у Анкарі.
Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, у тому числі в Сирії, Лівані, ТРСК, грецькому Кіпрі та Іраку. За останніми даними, у сирійських провінціях Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія та Ракка загинуло понад 1,6 тис. осіб.
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