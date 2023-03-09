Туреччина заборонила транзит санкційних товарів до Росії

Туреччина нарешті зробила крок у бік блокування надходження до Росії санкційних товарів

Росія, яка потрапила під понад 14 тисяч санкцій через вторгнення в Україну, бачила Туреччину поряд з Китаєм найважливішим комерційним партнером. Втім, Туреччина, яка не брала участі в санкціях з початку війни, незважаючи на попередження Заходу, зробила важливий крок і нарешті заблокувала транзит санкційних вантажів через свою територію. Поки офіційних коментарів Туреччини з цього приводу немає. А от російські компанії уже б'ють на сполох.

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За їх словами, митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Проблеми виникли цього тижня під час транзиту санкційних товарів, які йдуть до Росії за схемами паралельного імпорту. Про це бізнесмени заявили у ефірі «Ъ FM».

Зокрема було сказано, що оскільки митна система Туреччини перешкоджає проходженню цих товарів російські компанії «терміново почали шукати альтернативні маршрути».

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Генеральний директор однієї з логістичних компаній Optimalog, Георгій Властопуло, заявив, що повідомлення про скасування деяких раніше узгоджених транзакцій та авіаперевезень почали надходити напередодні: «Вони сказали, що товари, які надходять через Туреччину як транзитну країну, більше не будуть відправлятись до Росії. Вчора компанії заявили, що турецька митна система не пропускає товари до Росії», – бідкається він.

Деякі джерела підтвердили цю новину та підтвердили, що почалося впровадження «де-факто», а не офіційне.

Джерела також пов'язують призупинення транзиту з останнім візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Туреччини. Раніше агентство Bloomberg писало, що Вашингтон на переговорах з Туреччиною попросив Анкару припинити експорт товарів до Росії. Вже давно на порядку денному стоїть те, що США розіслали попередження деяким країнам, які не вводили санкції проти Росії, погрожуючи «вторинними санкціями». Обсяг зовнішньої торгівлі між Росією і Туреччиною в січні-вересні 2022 року подвоївся і досяг $ 45 млрд.

Нагадаємо, турецька делегація незабаром відвідає столицю Росії наступного тижня для технічних переговорів напередодні запланованої зустрічі міністрів закордонних справ Туреччини, Росії, Ірану та Сирії, заявив у середу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Іранська сторона також візьме участь у цій зустрічі. На ній буде здійснено підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ.