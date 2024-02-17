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У Бельгії посадовці отримали листи з отруйним порошком

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Бельгії посадовці отримали листи з отруйним порошком
До Палацу правосуддя у Брюсселі надійшов лист із отрутою
фото: Wikimedia Commons

Конверти з бруцином надійшли в офіс Державної безпеки, Касаційний суд у Брюссельському палаці правосуддя і в кабінет міністра юстиції

Три конверти з отруйним порошком бруцином надійшли до кількох урядових установ Бельгії. Після контакту з токсичною речовиною деякі посадовці були змушені пройти дезінфекцію. Про це пише vrt.be.

Невідомі відправники надіслали конверти з бруцином в офіс Державної безпеки, Касаційний суд у Брюссельському палаці правосуддя і в кабінет міністра юстиції. 

«Люди, які контактували з листами, проходили дезінфекцію, і їм довелося деякий час перебувати на карантині, але ніхто не постраждав», − повідомила представниця прокуратури Ясміна Вановершельде.

Зазначається, що білий порошок у листах містив токсичну речовину бруцин. Вона викликає нудоту, м'язові скорочення, а у високих дозах − сильні судоми. Раніше бруцином труїли щурів. Нині ж він більше не продається у бельгійських магазинах, хоча його все ще можна придбати в інтернеті.

«Наскільки небезпечною є речовина, залежить від того, наскільки людина піддається її впливу. Щоб отруїти когось, потрібна досить значна доза. Ця речовина є небезпечною, коли хтось її ковтає. Невелика кількість порошку, що витає в повітрі, або потрапляє на шкіру, не є проблемою», – пояснив токсиколог Крістоф Стове.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо відправників. Наразі слідство не розуміє, хто і навіщо надсилав листи.

Нагадаємо, у Брюсселі прогнозують, що міграція залишиться основним чинником зростання населення Бельгії найближчими роками. Із 2040 року очікується, що населення країни збільшуватиметься виключно за рахунок міграції, йдеться у нещодавньому дослідженні Управління планування досліджень та прогнозування уряду Бельгії.

Теги: Бельгія лист отруєння

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