Європейські податки: мешканці яких країн платять державі найбільше

Для країн Східної та Південно-Східної Європи низькі податки є способом залучення іноземних інвестицій

Данці платять найбільші податки в Європі, і водночас Данія четвертий рік поспіль посідає друге місце в рейтингу найщасливіших країн світу

За даними Фонду оподаткування, у 2022 році працівники з середньою зарплатою в Європі сплачували близько третини своєї зарплати у вигляді податків. Проте в деяких країнах, жителі віддають державі більшу половину свого заробітку, повідомляє Euronews.

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Данія (55,9%), Австрія (55%), Португалія (53%), Швеція (52,3%) і Бельгія (50%) є одними з країн із найвищими ставками податку на доходи фізичних осіб.

Із іншого боку, Румунія (10%), Болгарія (10%), Боснія і Герцеговина (10%), Косово (10%) і Північна Македонія (10%) є європейськими країнами з найнижчими податками.

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Чому люди не проти високих податків

Автори статті підкреслюють, що не всі громадяни незадоволені високими податками. Багато хто вважає платіж – інвестицією в колективне майбутнє країни та суспільства.

Так, наприклад, Данія четвертий рік поспіль посідає друге місце в рейтингу найщасливіших країн світу, згідно з доповіддю World Happiness Report 2023. Вважається, що високі податки дозволяють представникам усіх верств суспільства користуватися одними й тими ж можливостями.

Вища освіта в Данії переважно є безкоштовною, а студенти коледжів також отримують гранти від уряду. Підтримка є і на робочому місці. Батьки мають право на 52 тижні відпустки по догляду за дитиною, з яких 32 тижні оплачує держава. Датська модель ринку праці забезпечує гнучкість для роботодавців і безпеку для працівників.

Однак, у системі є й недоліки: Данія змушена пропонувати освітні гранти студентам із інших країн Європейського Союзу, навіть якщо вони рідко залишаються в країні надовго.

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В Австрії, іншій країні з високими податками у 55%, дуже цінується система соціального страхування, яка включає державне медичне страхування, пенсійне страхування та захист від нещасних випадків на виробництві. Окрім цього, вона також покриває материнство та безробіття.

Цікаво, що у Бельгії, на самотніх бездітних людей лягає основна вага податків, тоді як сімейні пари з дітьми платять менше. Останніми роками високі податки призвели до зростання розчарування серед бельгійців, які відчувають, що не отримують те, за що платять податки, порівнюючи зі своїми скандинавськими колегами.

Нижчі податки в країнах Східної Європи

Для країн Східної та Південно-Східної Європи, таких як Румунія, Болгарія і Боснія та Герцеговина, нижчі податки є способом залучення іноземних інвестицій.

Ці країни часто пропонують дешевшу робочу силу та вартість виробництва, податкові пільги та безліч невикористаних ринків і можливостей. Також вони часто можуть забезпечити кращий рівень життя, оскільки його вартість значно нижча, ніж у більшості західноєвропейських країн.

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