Бельгії загрожує різкий демографічний спад, а приріст населення можливий лише за рахунок мігрантів





У Брюсселі прогнозують, що міграція залишиться основним чинником зростання населення Бельгії найближчими роками. З 2040 року очікується, що населення Бельгії збільшуватиметься виключно за рахунок міграції, йдеться у нещодавньому дослідженні Управління планування досліджень та прогнозування уряду Бельгії, пише L'Echo.

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За даними управління, приріст населення Бельгії за останні 50 років становив у середньому майже 40 тис. осіб на рік. Очікується, що це зростання знижуватиметься, і приріст населення становитиме близько 25-30 тис. осіб на рік. Очікується, що населення Бельгії у 2070 році становитиме 12,9 млн осіб порівняно з 11,7 млн ​​на початку 2023 року.

Управління планування досліджень та прогнозування уряду Бельгії прогнозує зменшення населення L’Echo

Кількість країн, що не входять до Європейського Союзу, продовжить збільшуватися, тоді як кількість країн, що прибувають з країн-членів ЄС, до Бельгії скоротиться. Триваюча хвиля міграції буде зумовлена ​​зростанням населення в країнах, що не входять до ЄС. Зазначено, що розширення ЄС у період з 2000 по 2010 рік викликало значну міграцію з нових країн, що приєдналися до Євросоюзу, але в наступний період вона значно скоротиться.

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Як пише видання, показник міграції до Бельгії протягом найближчих кількох років стабілізується приблизно на рівні 160 тис. на рік, еміграція складе близько 130 тис. на рік. Число мігрантів у Бельгії у 2000-ті роки збільшилося приблизно зі 100 тис. до 166 тис. у 2010 році. За останнє десятиліття ця цифра коливалася між 150 тис. та 160 тис.

Бельгійське відомство прогнозує демографічний спад у Брюсселі та франкомовній Валлонії з 2030 року, тоді як фламандське населення продовжить зростати. Очікується, що населення голландськомовної Фландрії збільшиться на 17% у період з 2023 по 2070 рік, але за той же період очікується демографічний спад на 2% у Валлонії та на 4% у Брюсселі. Очікується, що рівень народжуваності у Бельгії дещо підвищиться. У 2022 році це співвідношення становило в середньому 1,5 дитини на матір, а в 2035 році очікується, що воно становитиме 1,6. Однак воно не дотягує до рівня, зафіксованого наприкінці нульових років, коли коефіцієнт народжуваності сягнув 1,9.

Найближчими роками населення Бельгії продовжить старіти через збільшення тривалості життя та низьких показників народжуваності. У 2070 році на кожну людину у віці 67 років і старше в Бельгії припадатиме 2,4 особи віком від 18 до 66 років. Станом на 1 січня 2023 року цей показник, як і раніше, становив 3,6.

Нагадаємо, Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців. Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками, про це йдеться у статті Le Monde.